Utilisation de la Bétadine Jaune: une sage-femme recadre Coach Hamond Chic

Le week-end dernier, la coach Hamond Chic donnait des astuces sur l’utilisation de la bétadine jaune par les femmes. Mais ses conseils lui ont valu une mise en garde ferme d’une sage-femme contre ce « conseil dangereux ».

Connue comme une conseillère matrimoniale, l’ivoirienne Hamond Chic a révélé les vertus de l’utilisation de la Bétadine. D’après la coach Hamond Chic, « la bétadine était une substance indispensable, pour pimenter les relations s3xuelles ».

Elle invite les femmes à l’utiliser avant l’acte pour éviter la transmission des infections. Mais à en croire une sage-femme qui n’a pas tardé à crié son ras-le-bol, cette astuce de la coach Hamond Chic est très nuisible pour toute femme qui l’adopte.

“Tu dis, tu es coach matrimonial, tu as mélangé les foyers des gens ici, on a rien dit. Tu dis non tu es coach en développement personnel. Que les femmes doivent laisser les yougos pour prendre les fructueux. On a laissé les yougos pour prendre les fructueux (…). Maintenant, je ne sais pas si tu es devenue sage-femme ou gynécologue, tu prescris maintenant les médicaments. Qu’est-ce que c’est ? ça suffit (…)”. a répondu la sage-femme sur la page Facebook Oasis de la maternité.

Pour l’heure, la coach Hamond Chic n’a pas encore réagi. Pendant ce temps, la vidéo qui évoque les vertus de la bétadine chez la femme fait grand bruit sur es réseaux sociaux.