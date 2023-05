Premier League: Newcastle se qualifie pour la Ligue des champions

- Advertisement -

Après son nul (0-0) contre Leicester ce lundi soir, lors de la 37e journée de Premier League, Newcastle s’est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Ce lundi soir, Newcastle recevait Leicester au Saint-James Park, à l’occasion de la 37e journée de Premier League. La mission était claire pour les Magpies: éviter la défaite pour officialiser leur qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Dans une rencontre animée, avec plusieurs occasions franches pour les locaux le score est resté nul et vierge (0-0).

Newcastle était pourtant proche à maintes reprises de trouver la faille. Wilson et Almiron (40e, 43e) ont trouvé le poteau des Foxes dans le premier acte. Au retour des vestiaires, les Magpies avaient toujours autant de mal à se montrer adroit. Le gardien de Leicester Daniel Iversen a réalisé deux parades importantes (59e, 76e) pour garder sa cage inviolée. A noter également le nouveau poteau des pensionnaires de St-James Park à la 71e.

Malgré ce match nul frustrant, l’objectif principal pour Newcastle était atteint. Le club entraîné par Eddie Howe assure sa place dans le top 4 de Premier League à l’issue de la saison et se qualifie par la même occasion pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une première pour les Magpies depuis 2003-2004, où ils avaient échoué lors des phases de qualification.

De son côté, Leicester est désormais 18e de Premier League, et voit son avenir dans l’élite du football anglais plus que jamais menacé. Les Foxes devront absolument gagner contre West Ham la semaine prochaine, lors de la 38e journée de championnat, et espérer qu’Everton ne gagne pas contre Bournemouth pour se maintenir.