Le Danemark suspend son aide au Mali après l’injonction de Bamako de rapatrier ses troupes du pays

Le Danemark a annoncé vendredi, qu’il suspend partiellement son aide au Mali. Une décision qui intervient quelques semaines après que le Mali a demandé aux forces danoises de quitter le pays. Le Burkina Faso a également été impacté par ladite suspension.

Le ministère danois des affaires étrangères a indiqué vendredi que le Danemark a décidé de suspendre partiellement son aide au développement au Mali après le départ forcé de ses soldats du pays, ainsi qu’au Burkina Faso en raison du coup d’État militaire.

Selon le ministre danois du Développement Flemming Møller Mortensen, qui a pris la décision, « nous suspendons l’ensemble du plan et procédons à un examen clair ». « Nous continuerons à soutenir des projets humanitaires et de la société civile, mais la coopération avec les ministères centraux est suspendue et repensée, avec l’ONU et l’UE », a-t-il déclaré.

Fin janvier, la junte au pouvoir au Mali a soudainement exigé le départ de la centaine de soldats danois qui venaient d’arriver dans le pays, jugeant que leur présence n’avait pas été subordonnée au « consentement » de Bamako.Dénonçant « un sale jeu politique » du régime, le Danemark a annoncé son rapatriement après deux jours de bras de fer, mais tout l’avenir de la force antijihadiste européenne Takuba est désormais remis en question.

Quant au Burkina, la décision danoise fait suite au coup d’État du mois dernier, selon Copenhague. le président du Faso Roch Kaboré a été renversé par des militaires qui ont pris le pouvoir et ont assuré qu’une transition sera mise en place et les problèmes de sécurités devraient être résolus.