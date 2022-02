Benin: la France dit avoir tué 40 terroristes impliqués dans l’attaque du parc W

Le ministère des armées françaises précise que la force Barkhane a agi, après avoir été alertée par ses partenaires béninois et burkinabé. L’alerte a été donnée suite aux attaques ayant fait 9 morts et 12 blessés au parc W.

La première frappe a été effectuée par un drone REAPER sur un groupe armé qui pénétrait sur le territoire burkinabé avec des motocyclettes. Trois nouvelles frappes ont été opérées à proximité du lieu de la première. Celles-ci ont conduit à la neutralisation de plus d’une trentaine de terroristes, un pick-up et une dizaine de motos détruites.

