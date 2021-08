USA – Mort de Lisa Banes: un suspect arrêté deux mois après l’accident

Deux mois après la mort de Lisa Banes dans un accident, un suspect a été arrêté aux USA. L’accident s’est produit le 4 juin 2021 dans le quartier de l’Upper West Side de Manhattan à New York, alors qu’elle traversait un passage piéton.

L’actrice de « Gone Girl » et « Cocktail », Lisa Banes, 65 ans, avait été percutée par un scooter en juin dernier, près du Lincoln Center. Après avoir renversé l’actrice, le conducteur du scooter avait grillé un feu rouge avant de commettre un délit de fuite. À l’arrivée des secours, Lisa Banes souffrait d’un « sévère traumatisme crânien ». Elle est décédée le 14 juin 2021 après avoir passé 10 jours entre la vie et la mort.

Aux dernières nouvelles, selon TMZ, ce vendredi 6 août 2021, la police de New York, NYPD, a arrêté un homme de 26 ans, suspecté d’avoir renversé la comédienne. Le suspect s’appelle Brian Boyd, il réside au coin de la rue où l’accident mortel a eu lieu. Des sources policières citées par TMZ indiquent que les forces de l’ordre auraient reconnu le jeune homme grâce à un avis de recherche qui circulait avec sa photo.

Pour rappel, Lisa Banes avait joué dans de nombreuses séries, dont Desperate Housewives, The Good Wife, NCIS, mais aussi Arabesque, Six Feet Under ou encore Once Upon A Time. En matière de cinéma, comme le rappelle programme-télévision, elle avait partagé l’affiche de Cocktail en 1988 avec Tom Cruise, avant de donner la réplique à Kevin Costner en 2002 dans Apparitions, puis d’apparaître dans le célèbre film Gone Girl de David Fincher en 2014 où elle jouait la mère de Rosamund Pike.