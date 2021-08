Togo – Turquie: la sécurité au cœur d’un échange entre Erdogan et Faure Gnassingbé

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a eu un échange téléphonique, mercredi, avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Les présidents, Faure Gnassingbé et Recep Tayyip Erdogan, ont échangé, mercredi, sur des sujets d’enjeux bilatéraux. Au menu de la discussion, les relations entre Lomé et Ankara, qui se sont considérablement renforcées et diversifiées au cours des derniers mois, et matérialisées par des visites d’officiels et la signature de plusieurs accords. D’autres ententes devraient prochainement être d’ailleurs scellées, notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de la protection civile. Le processus d’ouverture de l’ambassade du Togo en Turquie est, quant à lui, presque achevé.

A lire aussi: Miss Togo 2021 reporté à une date ultérieure

Faure Gnassingbé a également réitéré la solidarité du Togo avec la Turquie, ravagée depuis quelques semaines par des incendies. De son côté, Recep Tayyip Erdogan s’est aussi félicité du renforcement de la coopération diplomatique entre son pays et le Togo.