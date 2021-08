Spartacus: décès de l’acteur Francis « Frankie » Mossman

L’acteur néo-zélandais, Francis ‘Frankie’ Mossman, interprète de « Vitus » dans la série Spartacus, est décédé le 14 août dernier à Sydney en Australie. Il était âgé de 33 ans.

Triste nouvelle pour les fans de la série Spartacus. L’acteur néo-zélandais Francis ‘Frankie’ Mossman est mort. Interprète de « Vitus » dans la saga à succès, le comédien est décédé le 14 août dernier à son domicile à Sydney en Australie, a indiqué sa porte-parole au Hollywood Reporter, sans préciser les causes de son décès. L’homme était âgé de 33 ans.

Son décès à été confirmé par l’agence Kathryn Rawlings & Associates dans un communiqué à E ! News : « C’est avec une profonde tristesse que nous signalons le décès de Francis Mossman. Il a fait partie du whānau (« famille élargie » en Maori) KR Actors pendant de nombreuses années et a été énormément apprécié dans l’industrie et par ses pairs. Francis, un rayon de lumière et un puits de positivité et d’humour, nous manquera beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec Francis et sa famille pendant cette période difficile. »

Mossman est surtout connu pour son rôle dans la série Starz « Spartacus » en tant que personnage de Vitus. De 2013 à 2017, Mossman a tenu un rôle principal dans la série Web australienne « The Horizon » dans le rôle de Stevie Hughes. Le dernier rôle crédité de Mossman était dans le court métrage « Dis-Connect » de 2020 en tant que Luke.