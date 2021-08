RDC: trois ressortissants chinois enlevés dans la province de l’Ituri

Trois ressortissants chinois travaillant dans une société d’exploitation minière dans la province de l’Ituri au nord est de la RDC, ont été enlevés par des hommes armés non identifiés, a-t-on appris lundi de source militaire.

L’armée congolaise a signalé lundi la disparition de trois ressortissants chinois dans la province de l’Ituri en proie aux violences entre groupes rebelles et les forces gouvernementales. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de la zone opérationnelle de l’Ituri, les miniers seraient enlevés par un groupe armé actif dans cette région instable de la RDC.

« Les éléments de l’armée régulière ont immédiatement été envoyés dans la zone pour tenter de retrouver les disparus et les recherches sont toujours en cours. Nous allons nous assurer que ces personnes soient retrouvées le plus tôt possible », a-t-il dit depuis Bunia, chef-lieu de l’Ituri.

A en croire la presse locale, les trois chinois ont été vus pour la dernière fois à Itendey, un village du secteur de Banyali Kilo sur le territoire de Djugu. Les autorités militaires soupçonnent les miliciens de la CODECO (Coopérative de développement du Congo), l’un des groupes armés très actifs sur le territoire de Djugu, d’être derrière cet enlèvement.

La partie nord est de la RDC, en proie aux violences des groupes rebelles actifs dans le secteur, est depuis plusieurs mois sous état de siège. Malgré cela, les enlèvements, les règlements de compte ou les combats entre groupes rebelles se sont multipliés ces dernières semaines. Le samedi dernier, le journaliste Joël Musavuli de la radio Biakato et sa compagne ont été assassinés par des hommes armés.