RDC: deux officiers condamnés à perpétuité pour bagarre

Deux officiers de l’armée ont été condamnés à perpétuité en République Démocratique du Congo (RDC), pour s’être livrés une bagarre sans merci, dont la vidéo est devenue virale sur la toile.

La cour militaire du Nord-Kivu a tranché mardi 10 août 2021, sur le cas de deux officiers des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) qui s’étaient battus la semaine dernière, à l’aéroport international de Goma. Les deux accusés de ce procès, qui a duré 2 jours, sont le Major Rimenze Kangongo Bisimwa et le Capitaine Mukando Muzito Paulin.

A lire aussi: RDC: une forte pluie emporte plus de 400 maisons dans le Nord-Kivu

En plus des coups et blessures volontaires, les juges ont retenu l’infraction de violation des consignes, comme l’avait proposé le procureur. Selon le verdict de la cour, les deux officiers sont condamnés à la prison à vie. Le jugement a été qualifié d’excessif par la défense qui entend « faire appel à la Haute Cour militaire de Kinshasa pour que les juges d’appel puissent examiner les mérites par rapport à l’insuffisance des motivations et la peine extrêmement lourde ».

Mais les autorités évoquent un jugement exemplaire avec un caractère non seulement pédagogique, mais aussi dissuasif. Notons que, bien que condamnés à perpétuité, les deux officiers n’ont pas été radiés de l’armée.