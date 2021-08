Quinze civils tués par des assaillants dans l’ouest du Niger

Lors d’une attaque, lundi, dans la région de Tillabéri au Niger, quinze civils ont été massacrés. Dans un communiqué, le ministère nigérien de l’Intérieur précise que l’attaque est survenue, lundi, vers 13h. Les assaillants ont abattu des paysans qui travaillaient dans leurs champs.

Après la mort de 33 personnes, fin juillet, dans l’ouest du Niger, une nouvelle attaque vient frapper cette zone. Lundi en début d’après-midi, des individus armés non identifiés ont pris d’assaut un village dans la zone de Banibangou, situé dans la région de Tillabéri. Cette attaque, ciblant des paysans travaillant dans un champ, s’est soldée par la mort de 15 d’entre eux et deux blessés.

Le département de Banibangou, situé dans la zone dite des trois frontières (Niger, Burkina Faso et Mali), est le théâtre depuis des années, d’actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaida et à l’organisation État islamique. Le ministère de l’intérieur a assuré, mercredi, que les dispositions sécuritaires et sanitaires étaient renforcées dans la zone et qu’une enquête avait été ouverte pour retrouver les auteurs de ces tueries.

L’organisation non gouvernementale, Human Rights Watch, a rappelé que plus de 420 civils avaient été tués, depuis le début de l’année, dans l’ouest du Niger lors d’attaques menées par des groupes djihadistes, qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons. Dans le sud-est, le Niger doit également faire face aux atrocités des djihadistes nigérians de Boko Haram et de l’organisation État islamique en Afrique de l’Ouest.