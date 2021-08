Puissant séisme à Haïti: le bilan s’alourdit à 724 morts, les secours demandent des renforts

Après une nuit éprouvante à subir les répliques du puissant séisme qui a fait au moins 724 morts dans le sud-ouest d’Haïti, les habitants et les secours s’affairaient dimanche avec des moyens limités pour retrouver des survivants sous les décombres.

Le tremblement de terre de magnitude 7,2 a fait au moins 724 morts et 2 800 blessés. Aux Cayes, près de l’épicentre de l’épidémie, les habitants s’affairent avec les moyens du bord souvent limités. Le tremblement de terre a frappé la partie sud-ouest de la nation la plus pauvre de l’hémisphère peu plus d’un mois après que le président Jovenel Moise a été abattu à son domicile, plongeant le pays dans le chaos politique.

L’unique route reliant la capitale à la moitié sud du pays est en partie contrôlée par des gangs armés compliquant le travail des secouristes qui réclament des renforts. Trois hôpitaux de la région ont été saturés et beaucoup de victimes doivent être évacuées vers Port-au-prince.

L’hôpital général aux Cayes est débordé. Beaucoup de blessés. Beaucoup de maisons se sont effondrées aux Cayes. Dont un hôtel.

📷 Jose Flécher

La tempête Grace inquiète Haïti

« Il y a eu deux répliques suite au séisme. De nombreuses personnes sont blessées, il faut de l’aide , il y a beaucoup de morts, le sénateur des Cayes est également blessé, il faut des médicaments, l’aide des autorités, l’aide de la communauté internationale, des ONG. », explique sylvestre Rijo, secouriste.

De nombreux pays, notamment les Etats-Unis, la Républicaine dominicaine, ont déjà envoyé des moyens humains et matériels. Le temps presse car le travail des secouristes pourrait être mis à mal avec l’arrivée de la tempête Grace lundi soir ou mardi matin faisant craindre des inondations et de nouveaux glissements de terrain. Le National Hurricane Center des États-Unis a prévu 10 à 20 centimètres de pluie en Haïti