PSG: Cesc Fabregas prévient Lionel Messi

Ancien coéquipier de Lionel Messi au Barça, Cesc Fabregas a prévenu l’Argentin de ce que la Ligue 1 ne sera pas forcément une simple partie de plaisir.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi (34 ans) devrait écraser la concurrence en Ligue 1 avec sa nouvelle équipe du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de l’AS Monaco, Cesc Fabregas, 34 ans (2 apparitions, toutes compétitions cette saison), qui a été formé avec l’Argentin au FC Barcelone, a toutefois tenu à prévenir son ancien coéquipier : ce ne sera pas forcément une partie de plaisir.

« Ce n’est pas aussi facile que ce que les gens pensent. C’est un bon championnat, un championnat qui s’améliore. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien », a averti le champion du monde 2010 dans les colonnes de Metro. L’Espagnol a aussi mis en avant la pression particulière qui pèse sur le PSG. « Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu’il dépense beaucoup d’argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela », a souligné le Monégasque.

L’attaquant de Nantes, Simon Moses, a aussi fait les mêmes avertissements au capitaine de l’Argentine qui a signé un contrat de deux ans avec le club parisien. La Ligue 1 est « très tactique et plus physique que la Liga : Messi doit être conscient de ça », a confié l’international nigérian, dont l’équipe affronte le PSG le 21 novembre prochain au Parc des Princes