Officiel: Lionel Messi a signé au PSG, les premiers mots de la Pulga

Le PSG a officiellement obtenu la signature de Lionel Messi qui s’est engagé pour deux ans avec une année en option avec le club parisien. Après son officialisation, le joueur a lâché quelques mots à la presse.

Cette fois-ci c’est officiel! Lionel Messi est un joueur du PSG. La star argentine a paraphé ce mardi un contrat de deux ans avec une année en option avec le club parisien. C’est l’écurie française qui a confirmé la grande nouvelle ce mardi soir après avoir teasé son arrivée toute la journée.

«La signature de Leo conforte les ambitions du Paris Saint-Germain et offre aux fidèles supporters du Club une équipe exceptionnelle, qui promet de faire vivre d’incroyables moments de football dans les années à venir», indique le communiqué publié par le PSG.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer la signature de Leo Messi pour un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.



Le sextuple Ballon d’or va animer ce mercredi sa première conférence de presse en tant que nouveau joueur du PSG. Mais avant cela, Leo Messi a accordé ses premiers mots au site officiel du club de la capitale française : « Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a confié le nouveau numéro 30 du PSG.

Auréolé de 6 Ballons d’Or, 4 Ligues des Champions, 10 Liga ou encore de 3 Coupes du Monde des Clubs lors de son règne au Barça (2005-2021), Lionel Messi aura pour principale mission d’aider le PSG à remporter la première League des champions de son histoire. Un objectif pas impossible pour l’ex-star du Barça qui aura à ses côtés une légion de stars tel que Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi, Les fans parisiens peuvent déjà commencer à mettre les champagnes au frigo.