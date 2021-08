Niveau de transparence budgétaire en Afrique-classement: le Bénin maintient sa ligne de progrès significatif

Le département d’Etat des États-Unis vient de rendre public son rapport annuel sur le niveau de la transparence budgétaire des pays africains. La Côte d’Ivoire, le Togo et le Burkina Faso sont parmi les exemples en matière de transparence budgétaire. Le Bénin reste sur sa lancée de progrès significatif.

Le Bénin a fait des progrès significatifs au niveau de la transparence budgétaire, selon le rapport 2021, du département d’Etat des Etats-Unis sur la transparence budgétaire. Dans le classement, 3 pays de l’UEMOA, à savoir, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Burkina Faso font partie de la première catégorie de classification, comprenant les pays qui publient régulièrement des budgets et documents financiers fiables et accessibles. Ses 3 pays sont donc cités à titre d’exemple pour les autres pays de la sous-région.

A lire aussi: Grossesses précoces: plus de 23 000 cas en Afrique du sud à Gauteng

Rappelons que le rapport prend en compte 141 pays. Ayant pour critères d’appréciation, entre autres, l’accessibilité et la fiabilité des documents fiscaux publics, ce classement sur le niveau de transparence budgétaire en Afrique n’évalue pas, faut-il le souligner, le niveau de corruption dans les pays renseignés.