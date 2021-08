Nigéria: un pasteur abattu au pupitre, en plein culte, par des hommes armés

Le drame s’est passé dans un temple de la “Redeemed Christian Church of God”, située dans l’État de Lagos. Des hommes armés ont pris d’assaut l’église et ont tué un pasteur au pupitre pendant le culte.

Bolanle Ibrahim, pasteur de l’Église chrétienne des rachetés de Dieu (the redeemed christian church of God, RCCG), a été tué par des assaillants présumés dans son église dans l’État de Lagos. Le défunt, qui était pasteur adjoint sur ladite paroisse, dans le village de Maidan, était en train de prier pour des mères et leurs enfants lors d’un culte de présentation d’enfant lorsque les assaillants présumés ont fait irruption dans l’église.

A leur arrivée, ils ont dans un premier temps essayé de faire sortir Ibrahim, mais un autre pasteur de l’église s’est approché d’eux et a exigé ce qu’ils voulaient de lui. La tante du défunt, Mme Justina Alebiosu, a déclaré que lorsque le pasteur principal a demandé aux assaillants qui ils étaient, ils l’ont frappé avec la crosse de leur arme. Mme Alebiosu a déclaré que ce qui est arrivé à son frère était un cas évident d’assassinat à gages, “avant même de le tuer, ils lui ont montré sa photo pour identifier s’il était vraiment la bonne personne qu’ils étaient venus chercher”.

Elle a ajouté ” Je pense que mon frère avait une transaction commerciale avec quelqu’un. “On m’a dit que lorsque les assaillants ont voulu le traîner hors de la chaire où il priait pour les femmes qui amenaient leurs enfants pour la dédicace, il les a suppliés de le tuer là et c’est là qu’il a finalement été tué par les hommes armés.” Elle a ajouté que “les assaillants ont également menacé de tirer sur tout membre de l’église qui oserait s’approcher d’eux.”

Après l’assassinat, l’épouse du défunt, Kudirat Ibrahim, a réfuté l’idée que son défunt mari était un adepte d’un clan. Le porte-parole du commandement de la police de Lagos, Muyiwa Adejobi, a confirmé l’assassinat. “Nous enquêtons sur l’affaire car nous avons un indice sur le meurtre. Nous allons élucider l’affaire”, a déclaré M. Adejobi. Les autorités de la Redeemed Christian Church of God ont refusé de s’entretenir avec des médias à ce sujet.