Milliards disparus à la DGI: un nouveau développement dans le dossier

Le dossier dit de disparition de plusieurs milliards à la Direction générale des impôts (DGI) a connu, ce lundi 2 août 2021, un nouvel épisode. Sur décision de la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les biens de Blaise Salanon, le féticheur du régisseur Carlos Adohouanon, sont mis sous contrôle judiciaire.

Le dossier de détournement de plusieurs milliards à la Direction générale des impôts (DGI), dans lequel le régisseur Carlos Adohouannon est déposé à la prison civile de Missérété, suit son cours.

Le célébrissime féticheur et grand mécène dans le Zou, Blaise Salanon, n’est pas au bout de ses peines dans ce rocambolesque dossier.

La commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) vient, en effet, de placer sous contrôle judiciaire, ses véhicules et biens immobiliers.

Ainsi, désormais, les loyers issus des immeubles mis en location par le sieur Blaise Salanon seront versés sur un compte bancaire placé sous séquestre judiciaire.

En dehors des biens immobiliers, une vingtaine de véhicules du féticheur sont immobilisés et gardés sur surveillance judiciaire dans l’un de ses immeubles.

Par ailleurs, le beau-père de Blaise Salanon et sa seconde femme, employée dans une banque de la place, ont été tous les deux déposés en prison.

Retour sur le dossier de disparition de 4 Milliards à la DGI

L’affaire qui a conduit à la prison, l’ex-régisseur, Carlos Adohouannon, remonte en 2019. L’agent de la Direction générale des impôts était porté disparu le 20 septembre 2019.

Après sa disparition, un huissier a été commis pour vérifier le contenu du caveau. Des documents, des preuves de décaissements de fonds (dépôts et sorties) et une somme d’environ 20 millions de francs Cfa auraient été découverts dans le caveau.

Des traces de multiples décaissements de fonds du caveau du régisseur au profit d’un responsable et cadre supérieur de la direction. Le régisseur central aurait aussi remis à un responsable et cadre de la DGID, successivement 500 millions F Cfa, 1 milliard F Cfa (à deux reprises) et 800 millions F Cfa sans aucune décharge et sans aucune explication. Des fonds qui n’auraient jamais été reversés dans le caveau.

Les agents enquêteurs, commis pour vérifier le caveau après la disparition du régisseur Carlos Adohouannon, auraient fait ces différents constats. Un montant de 4 Milliards de Fcfa avait été évoqué en son temps, comme le montant avec lequel le régisseur était entré en cavale.

Le 11 septembre 2020, Carlos Adohouannon est arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar lors du contrôle des passeports. Informées, les autorités sécuritaires béninoises ont dépêché une équipe au Sénégal pour son extradition ; ce qui a été chose effective, le jeudi 17 septembre 2020.

Après avoir écouté Carlos Adohouannon extradé du Sénégal, son adjoint, le directeur de la gestion des ressources, le chef service matériel et des affaires financières et le directeur adjoint des impôts ont été interrogés par la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour la manifestation de la vérité.

Mais, depuis ce temps, l’opinion publique a l’impression que ce dossier est oublié dans les tiroirs de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

La décision prise ce lundi 2 août par la commission d’instruction vient donner la preuve que l’enquête suit son cours normal.

Quid de la nature des milliards de francs Cfa disparus?

De sources proches de l’enquête, parmi les fonds disparus, il y a ceux destinés aux syndicats de la Direction générale des impôts : le SyntriB et le SynaiB. Ces fonds sont estimés à 1 milliard 500 millions de francs CFA. Les mêmes sources parlent d’un prélèvement effectué pour les syndicats sur le salaire des agents syndiqués.

Dans le caveau du régisseur central de la DGI, il y a aussi des Frais de Solidarité et d’Equipements (FSE), fonds évalués à 3 milliards de francs Cfa. Pour information, le caveau d’un régisseur constitue une caisse-garde à d’autres fonds. Les informations font état de redevances évaluées à 5 milliards de francs Cfa et des frais de pénalités estimés à 16 milliards de francs Cfa.

Il s’agit donc de pénalités placées sous forme de primes à payer aux agents des Impôts. Faut-il le préciser, des pénalités prélevées sur les recouvrements auprès des citoyens ou contribuables indélicats, une partie des fonds est destinée au trésor et l’autre partie aux agents de la Dgi ayant conduit l’opération.

Il leur revient le partage normal desdits fonds. En termes de pénalités, il s’agit des 50% payés par les contribuables qui reviennent aux agents des Impôts sous forme de primes, et partagées périodiquement suivant un quota. 16 milliards de francs Cfa auraient été conservés dans le caveau, toute chose qui viole les dispositions en termes d’orthodoxie financière, puisqu’il existe un compte spécial aux services de l’épargne du Trésor public destiné à recevoir ces fonds.