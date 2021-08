Mercato PSG: une nouvelle bombe concernant l’avenir de Mbappé

A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours indécis avec des rumeurs qui envoient avec insistance l’attaquant parisien au Real Madrid. Et les dernières informations venant de l’Espagne indiquent cette destination.

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG cet été? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Parisiens, le champion du monde 2022 n’a toujours pas prolongé son bail malgré l’insistance des Rouge et Bleu pour rallonger le bail de leur joueur. Et malgré l’arrivée dernièrement de Lionel Messi dans la capitale française et la pression de Nasser Al-Khélaifi, les négociations entre le clan Mbappé et l’Etat-major parisien n’ont pas évolué. La semaine dernière, la Gazzetta dello Sport annonçait que le Français se prononcera sur son avenir ce lundi.

Mais du côté de l’Espagne, la presse locale est convaincue que le génie français ne restera pas dans le club de la capitale. Dimanche dernier, Marca informait que le joueur de 22 ans avait refusé une nouvelle offre de contrat de 6 ans avec un salaire similaire à celui de Neymar (36 millions d’euros par an) proposé par la direction parisienne). Et ce matin, c’est le journaliste Josep Pedrerol de l’émission El Chiringuito qui va dans le même sens.

Très crédible pour ses infos, le journaliste informe que Mbappé n’a pas l’intention de s’exprimer publiquement sur son avenir mais va demander une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi. Pedrerol explique que le natif de Bondy va officiellement demander à ses employeurs de le laisser partir au Real Madrid. Il ne veut pas le faire sur une chaîne de télé où sur les réseaux sociaux car cela pourrait être interprété comme un manque de respect, croit savoir le journaliste.

Et alors que la venue de Lionel Messi au PSG semble bien partagé par le vestiaire du PSG, cela ne changera en rien la décision du joueur qui est ferme et définitive, selon Josep Pedrerol. Et d’ajouter que cette requête de Mbappé à Al-Khelaïfi devrait « se passer dans les prochaines heures ». Le Mercato du PSG est visiblement loin d’être terminé!