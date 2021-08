Mercato: les socios du Barça portent plainte pour empêcher le transfert de Messi au PSG

Alors que le Parc des Princes se prépare à accueillir Lionel Messi, qui devrait arriver en France cette semaine pour une éventuelle signature avec le PSG, les socios du Barça veulent intenter une action en justice pour empêcher le transfert de la Pulga chez le club parisien.

Sauf retournement spectaculaire de situation, Lionel Messi devrait porter la tunique du PSG cet été. La Pulga, libre depuis son départ du Barça le 24 juin dernier, devrait s’engager avec le club parisien qui a déjà trouvé un accord de principe avec l’Argentin, selon la presse française. On parle même d’un contrat de cinq ans avec un salaire de 35 à 40 millions d’euros pour le joueur de 34 ans, sauf que du côté du Barça, l’on n’est pas très enclin au départ du meilleur buteur catalan.

Les socios du club blaugrana entendent même porter plainte auprès de la Commission européenne pour empêcher le départ de Messi dans la capitale française. « Au nom des socios du FC Barcelone, mon cabinet d’avocats a préparé une plainte auprès de la Commission européenne et des demandes de suspension provisoire devant les tribunaux civils et administratifs en France pour empêcher le Paris Saint-Germain de signer Lionel Messi. Les ratios du PSG en matière de fair-play financier sont plus mauvais que ceux du FC Barcelone. En 2019-2020, le ratio salaires/recettes du PSG était de 99%, tandis que celui du FC Barcelone était de 54%, l’écart s’est creusé. Il est inconcevable que le ‘fair-play financier’ serve à aggraver la dérive du football-business, l’instrumentalisation du football par des puissances souveraines, et la distorsion des compétitions », peut-on lire dans un communiqué publié par l’avocat Juan Branco.

Messi présenté ce lundi par le PSG

Une tentative qui ne devrait cependant pas empêcher le PSG de s’offrir le plus gros coup de ce Mercato d’été. Ce lundi matin, Olivier Tallaron, journaliste de Canal+, annonce que la présentation de l’Argentin aura lieu aujourd’hui. Et ce ne serait pas à la Tour Eiffel, contrairement à certaines rumeurs.

#Messi : Leo Messi devrait être présenté aujourd’hui par le @PSG_inside . Ce ne sera pas à la Tour Eiffel #PSG @CanalFootClub — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) August 9, 2021

Dimanche, soit trois jours après sa non-prolongation de contrat avec le Barça, la Pulga a animé une conférence de presse au Camp Nou où elle a avoué que signer au PSG était une possibilité même si rien n’a encore été signé. « Le PSG ? C’est une possibilité » mais « je n’ai rien signé avec personne », a-t-il déclaré alors que selon les médias français et espagnols, tous les chemins semblent mener au Parc des Princes pour l’attaquant qui a passé plus de 20 ans à Barcelone.