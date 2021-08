Mercato : accord imminent entre Lionel Messi et le PSG

Alors que le PSG a formulé une offre de 25 millions d’euros pour convaincre Lionel Messi de signer chez les Parisiens. La presse française annonce que la Pulga aurait répondu favorablement à la proposition des dirigeants qataris et qu’un accord serait presque bouclé entre les deux parties.

Les choses vont visiblement très rapidement dans le dossier Lionel Messi. Alors que l’Argentin a quitté le Barça après 17 ans passés chez les catalans, le joueur de 34 ans est en passe de trouver un nouveau point de chute. En effet, le sextuple Ballon d’or est sur le point de conclure un accord avec le PSG pour l’arrivée de l’ancien blaugrana à Paris. Selon la presse française, Leonardo a formulé une offre de contrat de 25M€ annuels à La Pulga, soit ce que le Barça allait lui payer s’il prolongeait. Une offre qu’aurait reçu favorablement le clan Messi.

Selon les informations du journaliste Saber Desfarges confirmées par Foot Mercato, le vice-champion de ligue 1 a presque bouclé un accord avec le natif de Rosario pour un potentiel contrat de LM10 à Paris. Foot Mercato avance qu’un accord avait été trouvé entre Leonardo et Jorge Messi, père et agent du joueur. Saber Desfarges ajoute de son côté que Lionel Messi a déjà pris sa décision et qu’il voulait s’engager avec les Bleus et Rouges.

Lionel Messi à Nice en France

Selon le journaliste de TNT Sports, Hernan Castillo, le jet privé de Lionel Messi a quitté Barcelone ce vendredi avec deux personnes à bord de l’aéronef. L’appareil est attendu dans les prochaines heures à Nice en France pour une rencontre au sommet avec l’état-major du PSG. Une réunion qui devrait accélérer les choses alors que la ligue 1 a démarré ce vendredi avec une rencontre choc entre Monaco et Nantes.