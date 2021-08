Mali – Accident entre un car et un camion: le bilan s’alourdit, 41 morts

Le bilan des victimes de l’accident de la circulation survenu, mardi, à Zambougou, dans le centre du Mali, s’est alourdi à 41 morts et 33 blessés, a annoncé le ministère des Transports et des Infrastructures dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état de 37 victimes.

Un accident de la circulation s’est produit en fin de matinée, mardi 03 août, sur l’axe Bamako-Ségou entre un car de transport de passagers et un camion de marchandises. Le bilan provisoire qui était de 37 morts est passé à 41 morts et 33 blessés, a annoncé le ministère des Transports et des Infrastructures dans un communiqué.

Un car de transport en commun est entré en collision avec un camion transportant des forains, dont le pneu côté chauffeur a éclaté, a-t-on encore indiqué. « Nous étions 16 passagers dans le camion en partance pour la foire ; seulement, 5 d’entre nous s’en sont sortis et les 11 autres sont décédés sur le champ », a déclaré un des survivants du camion à la télévision nationale.

Plusieurs blessés sont dans un état grave, a annoncé le ministre de la Sécurité, Daouda Aly Mohammedine, au chevet des blessés à l’hôpital de Ségou.