Lutte anti-covid: le Togo se dote du vaccin Johnson & Johnson produit en Afrique du Sud

Le Togo a officiellement reçu, jeudi, un lot du vaccin Johnson and Johnson, fabriqué en Afrique du Sud et acquis à travers la plateforme de l’Union africaine (UA). L’acquisition de ces doses, effectuée par le Premier ministre Victoire Dogbé, s’inscrit dans le cadre d’une commande globale de 4 millions de doses de ce vaccin, opérée par l’Etat.

Le Togo va relancer sa campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus. Le pays a reçu, ce vendredi, le vaccin Johnson & Johnson, devenant ainsi le premier pays africain à bénéficier de doses produites sur le continent. En plus de permettre d’accélérer l’atteinte de l’immunité collective grâce à une meilleure mobilisation, le vaccin Johnson & Johnson dispose de certains atouts, comme l’administration en une seule dose, la conservation à des températures de +2 à +8 degrés (donc dans les chaînes de froid habituelles), et une présentation en flacons de 5 doses qui permet de minimiser les pertes.

“Depuis le début de cette terrible pandémie de Covid-19, notre pays met tout en œuvre pour surmonter les défis sanitaires et économiques. Je me réjouis de l’arrivée rapide de ces doses sur notre territoire et vous invite à vous faire vacciner massivement pour endiguer la maladie”, s’est exprimé le Président de la République, Faure Gnassingbé, qui a salué le soutien de tous les partenaires.

Plus de 800 000 doses de vaccins reçues en tout

Avec ces 118 000 nouvelles doses, et en attendant la livraison du reste de la commande, le Togo aura reçu à ce jour 834 000 doses depuis mars 2021 : 416 000 d’AstraZeneca, 100 620 de Pfizer, et 200 000 de Sinovac.

L’objectif du gouvernement, désormais, est d’intensifier un peu plus la campagne de vaccination. Selon le décompte du 03 août dernier, 337 820 personnes ont reçu une première dose, soit 4,2% de la population totale, et 158 310 personnes ont été entièrement vaccinées, ce qui représente une proportion de 2% de la population. L’ambition des autorités sanitaires est de vacciner au moins 60% de la population.