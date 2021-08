Lionel Messi: « Je veux remporter la Ligue des champions » avec le PSG

Lionel Messi est en conférence de presse ce mercredi au Parc des Princes, sa première en tant que nouveau joueur du PSG. Le joueur a répondu à plusieurs questions, dont celle concernant la Ligue des champions, jamais remportée par le club parisien.

C’est sans nul doute le plus grand objectif du PSG cette saison. Finaliste il y a deux ans, le club parisien veut remporter la Ligue des champions, un trophée qu’il n’a jamais soulevé de toute son histoire. Et même si la direction parisienne refuse de se précipiter, les grosses recrues de cet été ne visent qu’à atteindre cet objectif.

Et tant mieux pour les Parisiens car Lionel Messi veut aussi conquérir cette prestigieuse coupe européenne. Présenté ce mercredi à la presse en tant que nouveau joueur du PSG, l’ancien du Barça a clamé sa faim de remporter la Ligue des champions pour la cinquième fois de sa carrière.

« J’arrive dans une équipe déjà faite, si on met de côté les recrues de cet été. L’équipe a déjà été proche de gagner ces dernières années, moi je viens aider et apporter. J’ai plus envie que jamais, mon rêve c’est de remporter une nouvelle Ligue des Champions et je suis dans le lieu idéal pour y parvenir », a déclaré Leo Messi.

Et pour y parvenir, la Pulga a sa stratégie: « C’est le foot, on sait que c’est difficile. La Ligue des Champions, le PSG a vu que c’est difficile. Avec une super équipe, il n’a pas pu gagner, même s’il a été proche. Il faut avoir un groupe fort et uni, le vestiaire est bon de ce qu’on voit d’en dehors, et il faut une part de chance aussi ».

Avec 6 Ballons d’Or, 10 Liga ou encore de 3 Coupes du Monde des Clubs lors de son règne au Barça (2005-2021), Lionel Messi est largement à la hauteur de cette mission. Une tache pour laquelle le numéro 30 du PSG sera assisté d’une légion de stars, telles que Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi. Les fans Parisiens peuvent déjà commencer à mettre les champagnes au frigo.