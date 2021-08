Ligue 1: Brest s’incline devant le PSG, Steve Mounié insuffisant

En réception du PSG, vendredi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, le club brestois s’est incliné sur le score de 4-2. L’attaquant béninois, Steve Mounié, a marqué l’un des buts de la rencontre.

Tenu en échec par Rennes le weekend dernier (1-1), Brest a essuyé, vendredi, sa première défaite de la saison 2021-2022. Opposé au PSG au stade Francis-Le Blé en ouverture de la troisième journée de Ligue 1, le club brestois s’est incliné sur le score 4-2. Face à une équipe parisienne privée de Lionel Messi, Neymar ou encore de Sergio Ramos, les Bretons ont longtemps fait durer le suspens avant de courber l’échine dans les derniers instants de la partie.

Pressés d’entrée par le PSG avec son onze de départ XXL, Brest a concédé l’ouverture du score à la 23è minute. Devancée par la vitesse de Kylian Mbappé, la défense brestoise a repoussé le danger comme elle pouvait et le ballon est revenu sur Herrera, qui l’a catapulté au fond des filets d’une reprise axiale de 20 mètres pour débloquer la situation (0-1). Une ouverture du score qui sera rapidement suivie par un second but des Parisiens, quand Mbappé, très remuant, trompa le portier néerlandais, Marco Bizot, sur un joli coup de tête à la 36è minute (0-2).

Sonné, Brest n’a cependant pas capitulé et a réussi a réduire le score avant la pause. Sur un contre éclair lancé par Steve Mounié et relayé d’une somptueuse talonnade devant la surface parisienne par Romain Faivre, Honorat conclut la séquence d’un tir croisé sur la droite de Keylor Navas, impuissant sur ce coup (1-2, 42è).

Au retour des vestiaires, le PSG a fait le break avec un troisième but signé Idrissa Gueye sur une fantastique frappe lointaine après un corner (1-3, 73e). Mais Steve Mounié, impressionnant depuis le début de la rencontre, a redonné de l’espoir aux siens à cinq minutes du terme. Le buteur béninois, héritant d’une balle repoussée par le portier parisien, a glissé le cuir entre les jambes du Costaricien pour le 2-3

Avec cette réalisation ingénieuse qui relance la partie, Brest a jeté ses dernière forces pour tenter d’arracher l’égalisation et espérait le faire sur un corner obtenu dans la dernière minute du temps réglementaire, mais a été puni sur le contre parisien suivant que le nouvel entrant, Angel Di Maria, a conclu d’un lob plein de sang froid (2-4, 90e). Le club brestois s’incline donc et est relégué à la 12è place au classement avec deux points. Le PSG, de son côté, prend provisoirement la tête du championnat.

Steve Mounié insuffisant

Auteur du second but brestois, Steve Mounié n’a pas réussi à conduire son équipe à la victoire. Impliqué sur le but d’Honorat, il joue intelligemment le coup pour remettre le ballon à Faivre. Sur ses 36 ballons touchés, le Béninois n’a pu tirer qu’une seule fois au but (18e), avant de réduire le score en fin de rencontre. Un match où il aura su jouer les bons coups, malgré six ballons perdus.