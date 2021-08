« La situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves de Covid-19 augmente d’heure en heure », Benjamin Hounkpatin

Le Bénin connaît depuis quelques jours une résurgence des cas de contamination liés au Covid-19. Les jeunes non vaccinés et sans comorbidité sont les plus touchés par cette troisième vague du Covid-19. Cette situation a mis l’ensemble du gouvernement en alerte maximale.

La résurgence de cas graves de Covid-19 a fait une fois de plus sortir le ministre de la Santé. Sur la chaîne de la télévision nationale ce dimanche 15 Août 2021, Benjamin Hounkpatin a partagé avec ses compatriotes la situation dont il est témoin dans les centres de prise en charge, notamment celui d’Allada.

« J’étais à Allada hier (samedi 14 août) et cette journée (dimanche 15 août) 2021. La situation est assez tendue parce que le nombre de cas graves augmentent d’heure en heure. Ce sont des sujets jeunes a priori sans antécédent mais dans la quasi-totalité des cas, non-vaccinés.« , a indiqué le ministre pour faire toucher du doigt l’urgence de se faire vacciner.

Selon le ministre de la Santé, la situation est assez préoccupante. Nous avons constaté, depuis quelques semaines, indique-t-il, qu’il a commencé par avoir une augmentation du nombre de cas. « D’une centaine de cas par semaine, il y a à peine deux mois, nous sommes passés actuellement à plus d’un millier de cas. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 10 000 cas déjà enregistrés« , affirme Benjamin Hounkpatin avec gravité.

Face à l’infox, le gouvernement rassure sur la vaccination

Les cas les plus graves enregistrés ces derniers jours se retrouvent dans le rang des personnes non vaccinées, dans la plupart des cas parmi les jeunes sans antécédent.

« Le constat est effectif. La quasi-totalité des cas graves que nous enregistrons sur les sites de prise en charge sont des sujets non-vaccinés. Hier (samedi 14 août), j’ai pu échanger avec ceux qui pouvaient échanger avec moi et qui étaient dans un état un peu plus amélioré et qui ont regretté amèrement de n’avoir pas pu poser ce geste-là qu’est la vaccination. Ils se sont rendus compte que c’est ce qui les a entraînés-là.« , a fait savoir Benjamin Hounkpatin.

L’autorité ne s’explique pas les réticences qu’il enregistre au niveau de ses compatriotes, malgré les sensibilisations qui sont faites pour les amener à se faire vacciner.

Il profite à nouveau de la tribune qui lui est offerte pour exhorter ses compatriotes à aller au-delà des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux afin de faire le seul geste qui peut les prémunir contre la maladie.

La semaine passée, j’ai reçu une information d’un collègue ministre m’annonçant le décès d’un monsieur vacciné à Allada. Nous avons pris le nom et consulté la base de données des personnes vaccinées. Mais il n’était pas vacciné. Heureusement que son épouse a démenti en disant qu’il n’était pas vacciné, a indiqué Benjamin Hounkpatin pour faire toucher du doigt que ce qui se dit sur le vaccin n’est pas vérifié.

« Chers compatriotes, le chef de l’Etat s’est fait vacciner. Je me suis fait vacciner. Monsieur Koudousse Abdoulaye l’a fait également. Nous sommes en très bonne santé. Nous pouvons faire le vaccin Covid-19 mais sans en mourir et sans développer de formes graves. Que cela soit juste cette image qui reste à l’esprit et que chacun puisse prendre son bâton de pèlerin pour passer voir les sceptiques et leur parler ; surtout ceux qui sont sortis d’Allada pour dire ce qu’ils ont vécu« , a conseillé le ministre de la Santé.