JO Tokyo: le Norvégien Karsten Warholm bat le record du monde du 400m haies

Le Norvégien Karsten Warholm a battu le record du monde du 400m haies, en terminant l’épreuve en dessous des 46 secondes, ce mardi, aux JO de Tokyo.

Impensable jusque tard dans la nuit du lundi, c’est désormais chose faite. Le record du monde masculin du 400m haies a été battu, et c’est l’oeuvre de Karsten Warholm. L’athlète norvégien a explosé ce record qu’il détenait depuis le 2 juillet à Oslo, en terminant la course sous la barre des 46 secondes, ce mardi, aux JO de Tokyo.

Le Norvégien est arrivé premier avec un chrono de 45 sec 94, remportant par la même occasion le titre de champion olympique. Il a devancé l’Américain Rai Benjamin qui a aussi réalisé un chrono insensé (46 sec 17), réalisant la deuxième meilleure performance de tous les temps. La troisième place est revenue au Brésilien Alison dos Santos qui s’est offert la médaille de bronze avec un temps de 46 sec 72, battant du coup le vieux record de 46 sec 78 détenu depuis 1992 par l’Américain Kevin Young.

“Je ne peux pas croire le temps, c’est si rapide. La plupart du temps, on me pose des questions sur la course parfaite. J’ai dit qu’elle n’existait pas mais c’est la plus proche que j’ai jamais parcourue”, a déclaré Karsten Warholm après son sacre.

“Je me suis dit en allant à la course, souviens-toi de tout le travail que tu as fait. C’était la seule chose qui manquait à ma collection (de médailles). Je ne peux pas décrire à quel point c’est important pour moi. C’est ce que je fais le matin jusqu’à la nuit, c’est énorme”, a ajouté le Norvégien.