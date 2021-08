JO Tokyo-Foot (M): le Brésil dispose du Mexique et file en finale

Tenant du titre, le Brésil s’est offert sa cinquième finale olympique après sa victoire face au Mexique (0-0, 4 t-a-b à 1), ce mardi, en demi-finale du tournoi masculin de foot des JO de Tokyo.

Grand favori pour le sacre, le Brésil a validé, ce mardi, son ticket pour la finale du tournoi masculin de football des JO de Tokyo. La Séleçao a disposé du Mexique aux tirs au but dans une rencontre qu’elle a largement dominée sans toutefois trouver la faille.

Portés par l’ancien du Barça, Dani Alvès, les Brésiliens ont, en effet, longtemps buté sur Ochoa, impérial dans sa cage. Le gardien de but mexicain a, à maintes reprises, repoussé les tentatives auriverdes. Richarlison (88è) ou encore Dani Alvès (108è) n’a réussi à tromper la vigilance du dernier rempart mexicain.

A 0-0 après les prolongations, les deux équipes se sont donc allées aux tirs au but pour se départager. Un exercice qui a souri au Brésiliens qui remportent donc ce match. Dani Alvès et ses coéquipiers se qualifient donc pour la finale et vont défendre leur titre face à l’Espagne qui a pris le dessus sur le Japon dans l’autre demi-finale de ce mardi.