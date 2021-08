JO Tokyo: dernier espoir du Bénin, Odile Ahouanwanou sur piste ce mercredi

Championne d’Afrique en Heptathlon, Odile Ahouanwanou démarre son JO de Tokyo ce mercredi avec les épreuves du 100m haies. L’athlète béninoise va tenter de remporter sa première médaille olympique.

Dernière représentante du Bénin aux JO de Tokyo, Odile Ahouanwanou entre sur piste ce mercredi. À 30 ans, l’athlète du Stade Sottevillais va tenter de remporter ses premières médailles olympiques, elle qui participe à la compétition pour la deuxième fois de sa carrière.

La championne d’Afrique va lancer les hostilités avec le 100m haies qui débute à 1h35, avant d’enchainer avec le saut en hauteur à 2h35, le lancer de poids à 11h35 et le 200m à 12:30. Le 5 août 2021, l’amazone béninoise sera aux prises avec le saut en longueur à 1h40, le lancer de javelot à 4h30 et le 800m à 13h20.

Absente des Jeux Olympiques de Rio (2016), Odile Ahouanwanou ne se met aucune limite pour ces JO nippons et entend tout donner pour éviter à la délégation béninoise de repartir du Japon les mains vides. “Ici à Tokyo, je suis venue, pas pour observer (les autres athlètes, Ndlr), mais pour donner le meilleur de moi-même. L’objectif sera d’aller chercher une médaille olympique pour le Bénin”, a-t-elle confié aux médias nationaux, tout en invitant le peuple béninois à la soutenir et à l’encourager (par les prières) pour de plus grandes victoires.