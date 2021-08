JO Tokyo – Athlétisme: l’or pour le Canadien André De Grasse au 200 m hommes

Le sprinteur canadien, André De Grasse, a remporté, ce mercredi, la médaille d’or au 200 m en athlétisme aux JO de Tokyo, établissant un nouveau record canadien de 19,62 secondes dans la finale.

Après le bronze au 100 m dimanche dernier, André De Grasse s’offre la médaille d’or. Le sprinteur canadien a décroché, ce mercredi, le titre olympique au 200 m hommes. L’athlète est arrivé en tête de course avec un chrono de 19,62 secondes. Impressionnant dans les derniers mètres, le Canadien a su résister aux Américains Kenneth Bednarek et le champion du monde en titre, Noah Lyles, qui sont respectivement arrivés deuxième (19,68) et troisième (19,74).

Une belle prouesse donc pour André De Grasse qui remporte sa première médaille d’or aux Jeux Olympiques. Aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, le Canadien avait remporté l’argent au 200 mètres et le bronze au 100 mètres.