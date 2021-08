JO Tokyo 2021: avec une 4e médaille d’or consécutive, Mijaín López entre dans l’histoire de la lutte

Le Cubain Mijain Lopez est entré dans l’histoire de la lutte gréco-romaine et de l’olympisme, en gagnant pour la quatrième fois, la médaille d’or dans la catégorie des 130 kg, lundi à Tokyo.

Lopez, 39 ans, rejoint le club très fermé des quadruples médaillés d’or d’affilée dans la même épreuve aux Jeux olympiques, où figurent notamment les athlètes, Carl Lewis (saut en longueur) et Al Oerter (disque), et le nageur Michael Phelps (200 m nage 4 nages), tous Américains. En finale, le «géant de Herradura» a écrasé le Géorgien Iakobi Kajaia 5 à 0. Il n’a concédé aucun point en quatre combats à Tokyo.

Mijain Nunez Lopez of #CUB wins his fourth Olympic gold – a first for any male wrestling athlete!



The king of the men’s Greco-Roman 130kg category:#Gold Beijing 2008#Gold London 2012#Gold Rio 2016#Gold Tokyo 2020#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @wrestling | #Wrestling pic.twitter.com/r8odiBf9Cb