JO Tokyo 2020: Simone Biles signe son retour avec le bronze, la médaille du courage

Forfait sur quatre finales aux JO de Tokyo à cause d’une perte de confiance et de repère, l’Américaine Simone Biles a signé son retour, ce mardi, en décrochant la médaille de bronze à la poutre aux JO de Tokyo, derrière les Chinoises Chenchen Guan et Xijing Tang.

Alors que les regards du monde entier étaient braqués sur elle, Simone Biles n’a pas tremblé. La superstar américaine, fragilisée par une perte de confiance et un phénomène de perte de repère dans l’espace, a fait son retour, mardi 3 août, dans l’épreuve de gymnastique féminine.

Après une semaine de pause, la légende de la discipline a finalement décroché le bronze à la poutre avec un score de 14 000 points. L’épreuve a été remportée par la Chinoise Guan Chenchen, sa compatriote Tang Xijing ayant terminé deuxième.

“Je l’ai fait pour moi et je suis fière d’avoir été capable de concourir encore une fois”, a expliqué Simone Biles aux journalistes en sortant de la compétition, comme soulagée, mais sans excès de joie. “Nous sommes humains, nous ne sommes pas juste des attractions et il y a des choses qui se passent en coulisses dont les gens n’ont aucune idée”, a-t-elle dit précisant aussi qu’elle avait perdu sa tante il y a deux jours.

👏🇺🇸 L’Américaine Simone Biles est de retour en compétition ! Elle a longuement été ovationnée avant son passage en finale de poutre d'équilibre 🤸 Avec un score de 14.000, elle remporte le bronze 🥉#JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUc pic.twitter.com/3nDgZfzWFh — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Attendue comme la star de ces JO de Tokyo, l’Américaine a connu des moments très difficiles, mais a trouvé le courage pour remonter sur scène. D’ailleurs, les spectateurs présents étaient bien conscients d’assister à plus qu’un simple concours olympique à la poutre, et l’ont chaleureusement ovationnée à sa sortie.

« Je ne me fais plus autant confiance qu’avant, je ne sais pas si c’est une question d’âge. Mais je suis un peu plus nerveuse quand je fais mon sport, j’ai l’impression de ne plus prendre autant de plaisir qu’avant », expliquait-elle récemment. Des peurs que l’Américaine a réussi à combattre ce mardi.