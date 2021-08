JO Tokyo 2020 / Foot féminin: les Etats-Unis éjectent l’Australie et décrochent la médaille de bronze

Champions du monde en titre, les Etats-Unis ont remporté la médaille de bronze au tournoi olympique féminin de foot, en battant l’Australie (4-3), ce jeudi, en match de classement.

Moins séduisante qu’à Rio, il y a quatre ans, l’équipe américaine ne rentrera pas les mains vides, du tournoi olympique féminin de football de Tokyo 2020. Les Etats-Unis ont, en effet, décroché la médaille de bronze en disposant de l’Australie (4-3), ce jeudi, en match de classement.

Dans une rencontre épique pleine d’engagement de part et d’autre, les Américaines ont été les premières à ouvrir le score. Sur le banc de touche, lors de la défaite face au Canada (0-1) en demi-finale, Megan Rapinoe a ouvert la marque en début de partie (1-0, 8è), avant de donner l’avantage à la Team USA, une dizaine de minutes plus tard, après l’égalisation de l’Australie par Sam Kerr (17e).

C’est ensuite Carli Lloyd qui a assommé l’Australie avec, à son tour, un doublé (54+1e et 54e), alors qu’elle faisait à 39 ans, sa 312e et sans doute dernière apparition sous le maillot des Etats-Unis. Les deux buts de Foord (54è) et Gielnik (90è) auront été insuffisants pour permettre aux Australiennes de revenir au score. Les Etats-Unis l’emportent donc. La finale du tournoi féminin opposera le Canada à la Suède, vendredi.