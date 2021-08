« Je ne changerai de partenaire pour rien au monde » : CR7 et Georgina jusqu’à la gare

En couple avec Cristiano Ronaldo depuis 2017, Georgina Rodriguez ne se voit pas quitter un jour la superstar portugaise. La mannequin argentine est décidé à rester auprès de son homme, quelles que soient les embûches qui se dresseront sur son chemin.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, c’est le grand amour. Les deux stars qui forment un couple fusionnel affolent la toile à chacune de leurs sorties. Aux yeux de leurs millions de fans, les deux sont inséparables.

Et ils ont raison, en tout cas, selon Georgina Rodriguez qui ne compte pas quitter son homme pour rien au monde. La jeune femme, qui a récemment reconnu qu’ »être avec quelqu’un de si célèbre n’est pas facile », ne voit cependant pas son avenir loin du Portugais.

Le couple a eu à essuyer beaucoup de tempêtes de scandales et pas des moindres : fraudes fiscales, viols….Elle aurait pu le quitter à ce moment-là. Mais à chaque fois, la mannequin argentine était-là pour soutenir son compagnon. « Je ne changerai de partenaire pour rien au monde », a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à The Sun et relayé par Oh My Goal. « Ce que je ressens est plus fort que tout », a-t-elle ajouté dans les colonnes du tabloïd britannique, où il a évoqué sa première rencontre avec le quintuple Ballon d’or.

Une première rencontre qui remonte à 2016 où Georgina n’était qu’une commerciale chez Gucci. « Notre première rencontre a eu lieu à Gucci. J’y travaillais comme vendeuse », se souvient la jeune femme. Le moment magique s’est produit lors du premier rendez-vous : échange de contacts, rencontre quelques jours après et la déclaration d’amour.

« Cette fois, on a échangé avec une ambiance plus tranquille. C’était le coup de foudre pour tous les deux », a-t-elle avoué. Deux mois plus tard, le couple a officialisé sa relation en s’affichant pour la première fois en janvier 2017. Depuis, les deux stars ne se quittent plus.