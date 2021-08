Japon: les Jeux paralympiques de Tokyo à huis clos

Les Jeux paralympiques de Tokyo se dérouleront à huis clos comme les Jeux Olympiques d’été, en raison de l’augmentation des nouveaux cas de Covid-19 au Japon, a annoncé ce lundi le comité organisateur alors que la compétition démarre le 24 août prochain.

Face à cette situation, « des mesures plus strictes seront prises pour les compétitions, se déroulant » dans les départements actuellement placés sous état d’urgence face à la pandémie, « incluant l’absence de spectateurs », a déclaré le comité organisateur dans un communiqué commun avec le Comité international paralympique (CIP), le gouvernement japonais et la ville de Tokyo.

Mais contrairement aux JO où des villes les plus éloignées de Tokyo ont accueilli plusieurs épreuves avec des spectateurs, ces compétitions paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre prochains se feront sans public. « Au vu de la présente situation, il était inévitable (d’organiser les épreuves) à huis clos », a déclaré la présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, lors d’une conférence de presse lundi soir.

Des élèves d’écoles locales pourront cependant assister à certaines épreuves, à la demande des autorités locales ou des établissements, et ce dans le but d’évoluer vers « une société plus inclusive ». « Nous espérons pouvoir donner des rêves et des espoirs au plus grand nombre possible d’enfants », a noté Mme Hashimoto.