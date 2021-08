Insécurité au Nigéria: nouvelle rencontre annoncée entre Buhari et les chefs de la sécurité

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, va rencontrer les principaux chefs de la sécurité ce jeudi. Il s’agira lors de cette énième assise, d’évaluer l’évolution de la situation sécuritaire au Nigéria.

La situation sécuritaire du Nigéria reste préoccupante. Des enlèvements et d’autres formes d’actes criminels sont couramment enregistrées au nord et dans plusieurs autres régions du pays. De sources officielles, un état des lieux de la situation sera fait ce jeudi par les chefs de la sécurité au président Muhammadu Buhari qui prendrait de nouvelles dispositions face à la situation.

Le chef de l’Etat, fraichement rentré de Londres, devrait recevoir jeudi, des mises à jour sur la lutte contre le terrorisme, le banditisme et d’autres activités violentes et criminelles, et s’entendre avec les chefs de la sécurité sur ce que les prochaines lignes d’action devraient être.

« Le président Muhammadu Buhari s’entretiendra jeudi avec les chefs de la sécurité à la Villa présidentielle, Abuja. Le président est rentré à Abuja vendredi dernier après 18 jours à Londres, au cours desquels il a assisté à un sommet sur l’éducation et fait des bilans de santé », indique le communiqué de Femi Adesina, conseiller spécial de Buhari pour les médias et les publicités. « Le président sera mis au courant des développements lors de la réunion de jeudi, tandis que des plans pour mettre un terme décisif aux défis seront formulés », explique le communiqué.