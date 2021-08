Incendies en Algérie: indemnisation des familles des victimes

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce lundi, un montant d’un million de dinars algériens (7400 dollars US) à titre d’indemnité aux familles des personnes décédés dans les incendies.

Après son allocution du jeudi, au cours de laquelle il s’est prononcé sur la situation de l’Algérie marquée par les incendies meurtriers qui ravagent le pays, le président Abdelmadjid Tebboune est revenu sur les incidents ce lundi. Selon la télévision publique, le chef de l’Etat a décidé d’allouer un montant d’un million de dinars algériens (7400 dollars US) pour indemniser chaque famille des victimes.

Le média d’Etat précise que la somme sera versée aux parents des victimes célibataires et aux conjoints mariés qu’ils soient civils ou militaires. Dans ce cadre, un comité national d’évaluation et d’indemnisation des sinistrés a été mis en place et doit instruire les dossiers « de manière équitable et transparente ».

En absence des chiffres officiels, la presse fait état de 75 morts dont 28 militaires depuis le début des incendies. Les autorités qui explorent la piste terroriste ont arrêté au moins 22 personnes suspectées d’être à l’origine de ses incendies.