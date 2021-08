Google va bloquer la connexion des anciens smartphones dès septembre 2021

Dès fin septembre 2021, les utilisateurs d’Android 2.3.7 alias Gingerbread et les versions antérieures ne pourront plus se connecter à leurs comptes Google. Ces anciens smartphones ne prendront plus en charge les services Google.

À partir du 27 septembre, tout appareil fonctionnant sous Android 2.3.7 Gingerbread ou une version plus ancienne ne pourra plus se connecter à un compte Google. Cela signifie que tous ceux qui utilisent les anciennes versions du système d’exploitation mobile de Google sur leurs smartphones ne pourront plus utiliser leurs comptes sur les applications Google comme Gmail, Google Search, Google Drive ou encore YouTube, après la date limite mentionnée.

Dans un courriel envoyé aux utilisateurs concernés, Google suggère de mettre à jour les appareils vers Android 3.0 ou une version ultérieure. La société affirme que cette mesure est prise pour protéger la confidentialité des comptes des utilisateurs, qui ne peuvent plus être aussi sécurisés que sur les versions les plus récentes. Google a également annoncé que les rares smartphones sous Android Jelly Bean encore en activité ne pourront bientôt plus bénéficier des Play Services de Google.

« Lorsque la prise en charge de la connexion avec un compte Google sur Android 2.3.7 et les versions inférieures prendra fin, vous recevrez une erreur de nom d’utilisateur ou de mot de passe si vous essayez de vous connecter à vos appareils ou d’ajouter un compte de messagerie ou d’agenda. », déclare Google.