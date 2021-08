France: préavis de grève nationale illimitée des sapeurs-pompiers contre l’obligation vaccinale

Le syndicat de pompiers professionnels français, la FA SPP-PATS, a annoncé avoir déposé un préavis de grève nationale illimitée, dès lundi, pour protester contre l’obligation vaccinale des pompiers.

Le 4 août, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés (FA/SPP-PATS) a annoncé avoir déposé un préavis de grève nationale et illimitée. Celle-ci débutera, lundi 9 août, date de mise en application du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

🚨🚨 Veuillez prendre connaissance de notre préavis de grève nationale illimitée envoyé au Ministre de l'Intérieur, au 1er Ministre et au Président de la République 🚨🚨#FaSppPats ##GreveNationale pic.twitter.com/aED3RHw2nD — FA/SPP-PATS (@faspppats) August 4, 2021

Ainsi, des mouvements de grève dans les départements des Hauts-de-France sont attendus, dès la semaine prochaine.

“Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment et sous peine de sanctions, l’obligation vaccinale pour les sapeurs-pompiers, porte atteinte à la Constitution“, déclare la FA/SPP-PATS dans un communiqué. Ce jeudi 5 août, le Conseil constitutionnel a validé en grande majorité les dispositions prévues par cette loi, en validant notamment la procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération pour les CDI. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, censuré l’obligation d’isolement et la rupture d’un CDD ou d’un contrat d’intérim avant son terme par l’employeur, faute de pass sanitaire.

Pas opposés à la vaccination, mais à l’obligation

Dans son communiqué, la FA/SPP-PATS précise également qu’elle ne “s’oppose pas à la vaccination“, mais à son caractère obligatoire. “Si notre organisation syndicale ne s’oppose pas à la vaccination, le caractère obligatoire de celle-ci renverse, au nom “de circonstances exceptionnelles durables”, nombre de principes inscrits au plus haut niveau de la hiérarchie normative.”, a déclaré FA/SPP-PATS.

Pour rappel, au même titre que les soignants, les pompiers sont concernés par l’obligation vaccinale à compter du 15 septembre, sous peine de sanctions. Une mesure annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet et directement rejetée par sept organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers. Lors des manifestations contre l’obligation vaccinale des soignants et de l’extension du pass sanitaire, ces dernières semaines, certains pompiers ont rejoint les cortèges.