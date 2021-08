Etats-Unis: Joe Biden appelle le gouverneur de New York à démissionner

En conférence de presse à la Maison Blanche, mardi, le président américain, Joe Biden, a appelé le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, à démissionner après qu’une enquête a révélé qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes.

« Je pense qu’il devrait démissionner. Je comprends que la législature de l’État peut décider de le destituer, je ne le sais pas avec certitude. Je n’ai pas lu toutes ces données », a déclaré le président au sujet du gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

A lire aussi: États-Unis: quatre des policiers, présents lors des émeutes au Capitole, sont morts par suicide

Mardi, la procureure générale de New York, Letitia James, a publié un rapport indiquant que Cuomo avait « harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État, en violation des lois fédérales et étatiques”. Le rapport fait notamment mention de plusieurs femmes harcelées, dont beaucoup étaient de jeunes femmes, en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins non désirés et en faisant des commentaires inappropriés.

Mais les accusations du rapport ont été tout simplement balayées du revers de la main par le gouverneur de New York. Dans une vidéo, il a déclaré qu’il n’avait harcelé sexuellement personne et que ses actions avec les 11 accusatrices avaient été dépeintes de manière incorrecte en raison de différences culturelles et générationnelles. Il a également ajouté qu’il instituerait de nouvelles politiques sur le harcèlement sexuel pour l’État.