Etats-Unis: accusé de harcèlement s&xuel, le gouverneur de New York démissionne

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, selon les conclusions d’une enquête indépendante publiée début août, a annoncé sa démission ce mardi.

Andrew Cuomo n’est plus gouverneur de l’Etat de New York. Le Démocrate a présenté sa démission ce mardi, sur fond d’accusation de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. « Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer », a déclaré Andrew Cuomo, qui a aussi présenté ses « profondes excuses ».

A lire aussi: Etats-Unis: le Sénat approuve le plan d’investissement dans les infrastructures de Joe Biden

Mercredi, le patron de la Maison Blanche avait appelé le gouverneur a démissionné: « Je pense qu’il devrait démissionner. Je comprends que la législature de l’État peut décider de le destituer, je ne le sais pas avec certitude. Je n’ai pas lu toutes ces données », avait déclaré le président Biden au sujet du gouverneur Cuomo.

Mardi, la procureure générale de New York, Letitia James, a publié un rapport indiquant que Cuomo avait « harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État, en violation des lois fédérales et étatiques ». Le rapport fait notamment mention de plusieurs femmes harcelées, dont beaucoup étaient de jeunes femmes, en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins non désirés et en faisant des commentaires inappropriés. Mais les accusations du rapport avaient été tout simplement balayées du revers de la main par le gouverneur.