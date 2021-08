Emmanuel Macron boycottera la conférence de l’ONU sur le racisme cette année

Le président français, Emmanuel Macron, ne participera pas cette année à la conférence de l’Onu sur le racisme, dite « conférence de Durban IV », a fait savoir l’Elysée ce vendredi 13 août.

La France ne sera pas présente cette année à la conférence de l’ONU sur le racisme. «Préoccupé par l’historique des déclarations antisémites prononcées dans le cadre de la conférence des Nations unies sur le racisme, dite conférence de Durban, le Président de la République a décidé que la France ne participerait pas à la conférence de suivi qui aura lieu cette année», a précisé la présidence de la République française.

En septembre 2021, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, une journée doit être consacrée à une séance marquant le 20e anniversaire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance, qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001. La première édition de ce forum avait été marquée par le retrait d’Israël et des États-Unis, après que des pays arabes ont tenté d’y assimiler le sionisme au racisme.

L’édition de 2011 avait déjà été boycottée par plusieurs pays

La seconde édition, en 2011 à Genève, déjà boycottée par plusieurs pays, avait vu les représentants des pays européens quitter la salle de conférence lors d’un discours anti-israélien prononcé à la tribune par le président iranien de l’époque, Mahmoud Ahmadinejad. Plusieurs pays ont déjà annoncé qu’ils ne comptaient pas participer à la prochaine session, dont l’Australie, l’Autriche, le Canada, les États-Unis, la Hongrie, Israël, les Pays-Bas, la République tchèque et le Royaume-Uni.