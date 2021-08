Elim Mondial 2022 : la liste du Togo contre le Sénégal et la Namibie

Le Togo a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les rencontres des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

A l’instar d’autres pays africains, le Togo lance en septembre prochain sa campagne pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les Éperviers affrontent le Sénégal (1er septembre) et la Namibie (5 septembre) à l’occasion des deux premières journées des phases qualificatives.

Pour l’occasion, le nouveau sélectionneur, Paulo Duarte, a sélectionné un groupe de 26 joueurs. Aux côtés des cadres, comme Djené Dakonam, Ihlas Bebou, Floyd Ayité et Kodjo Fo Doh Laba, on retrouve le binational Frédéric Ananou (23 ans), latéral droit de Paderborn et ancien international U20 allemand, appelé pour la première fois. David Henen, Kevin Denkey et Kossivi Amededjisso signent, quant à eux, leur retour en sélection.

Non qualifiée pour la la CAN 2022, la sélection togolaise entend tout donner au cours de cette campagne pour obtenir son ticket pour la grande messe du foot mondial. Les Éperviers n’ont atteint ce stade qu’une seule fois de leur histoire. C’était en 2006 en Allemagne où l’équipe, portée par le capitaine Emmanuel Adebayor, avait fini dernière du groupe.

La liste du Togo