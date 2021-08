Egypte: vers une augmentation de près de 300% du prix du pain

Le prix du pain subventionné en Égypte n’a pas changé depuis 1977, mais aujourd’hui, Abdel Fattah al-Sisi, président de l’Égypte, demande que le prix soit augmenté. De 5 piastres (180 f CFA), le prix risque de passer à 20 piastres ( 700f CFA), soit une augmentation de 300 %.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé une augmentation du prix du pain subventionné. Ce mécanisme vise à rendre accessible, cet aliment de base aux près de 30 millions d’Egyptiens vivant sous le seuil de pauvreté. Actuellement, un programme de subvention fournit à plus de 60 millions d’Égyptiens, cinq baguettes de pain par jour pour 0,05 livre égyptienne, la baguette, a indiqué Reuters.

“Il est temps que le prix de la baguette de cinq piastres augmente”, a déclaré Sisi, lors de l’inauguration d’une usine de production alimentaire. “Certains pourraient me dire de laisser cela au Premier ministre, au ministre de l’Approvisionnement pour (augmenter le prix) ; mais non, je le ferai devant mon pays et mon peuple. C’est incroyable de vendre 20 pains pour le prix d’une cigarette”.

Selon Reuters, le prix du pain subventionné est un sujet sensible en Égypte depuis 1977, lorsque le président de l’époque, Anouar el-Sadate, a annulé une hausse des prix en raison d’émeutes pour tenter de modifier le programme de subventions. Sisi n’a pas précisé le montant de l’augmentation des prix, mais a indiqué qu’il était temps de changer.

Une proposition pour une augmentation de 300%

La Fédération des chambres de commerce d’Égypte (semi-gouvernementale) a proposé, lors d’une réunion, de tarifer la baguette de pain subventionnée à 20 piastres (180 f CFA) au lieu des 5 piastres (le prix du pain subventionné en Égypte n’a pas changé depuis 1977, mais aujourd’hui, Abdel Fattah al-Sisi, président de l’Égypte, demande que le prix soit augmenté. De 5 piastres (180 f CFA), le prix risque de passer à 20 piastres ( 700f CFA), soit une augmentation de 300 %.

Le communiqué de la Fédération des chambres de commerce, paru ce jeudi, a cité Khaled Reda, chef de la Chambre de commerce du gouvernorat de la mer Rouge, qui a déclaré que la communauté commerciale s’était félicitée de l’augmentation du prix du pain subventionné à 20 piastres. D’après le communiqué, Reda a ajouté que la proposition de hausser le prix de la baguette de pain subventionnée “est proportionnée aux conditions économiques actuelles de la famille égyptienne, permettant à l’État d’orienter la valeur de ces subventions vers des projets économiques qui créent de nouvelles opportunités d’emplois pour les jeunes”.

Abdel Fattah al-Sisi a déclaré, dans la journée du mardi, que “le moment est venu d’augmenter le prix du pain subventionné, pour fournir les fonds nécessaires au système alimentaire alloué aux écoles, s’élevant à 8 milliards de livres égyptiennes (soit 508,7 millions de dollars)”.

Al-Araby a souligné l’engagement des membres de la Section des boulangeries, quant à la régularité de la production et du prix final du pain subventionné, ainsi que des autres types de pain, “et cela n’affectera pas les prix de la restauration rapide”. Et d’ajouter: “le système de subvention du pain engendre depuis longtemps, un gaspillage énorme des ressources de l’Etat”. Al-Araby a expliqué qu’il existe un gaspillage du pain subventionné, produit quotidiennement, outre son exploitation à des fins autres que celles de sa production, comme l’alimentation des oiseaux et du bétail, avec un taux compris entre 25 % et 35 % du volume total de production.