Dubaï: arrestation d’un baron de la drogue italien recherché depuis six ans

En fuite depuis six ans, Raffale Imperiale, l’un des barons de la drogue italiens les plus recherchés par la justice de son pays et au plan international, a été arrêté à Dubaï.

La police italienne a annoncé jeudi 19 août avoir arrêté à Dubaï l’un des barons de la drogue les plus dangereux et recherché en Italie et à l’international. Raffale Imperiale, une importante figure du crime organisé de Naples, dans le sud de l’Italie, a été arrêté le 4 août, en coordination avec Interpol et Europol. Cet individu âgé de 47 ans est de longue date un acteur de premier plan du trafic international de drogue et du blanchiment d’argent. Au fil des années, il a créé un imposant réseau de trafiquants internationaux, notamment de cocaïne. La justice italienne prépare une demande d’extradition de Dubaï.

La police a précisé jeudi qu’un associé du trafiquant, Vincenzo Aprea qui est aussi un parrain bien connu de la Camorra actuellement en prison, avait pu acheter les peintures au marché noir grâce à l’argent de la drogue.