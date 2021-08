Décès d’Akohoué Rachidi Houéssou, l’homme le plus fertile du Bénin avec 157 enfants

Akohoué Rachidi Houéssou n’est plus. L’homme désigné comme le plus fertile du Bénin par le magazine “Records du Bénin” est décédé, des suites d’une longue maladie, apprend BENIN WEB TV.

Akohoué Rachidi Houéssou a tiré sa révérence. Père de 157 enfants, il est mort à l’âge de 77 ans. Selon une source proche de la famille, qui s’est confiée à BENIN WEB TV, l’inhumation aura lieu ce jeudi 05 août 2021, selon les rites musulmans. Après les cérémonies musulmanes, les adeptes du culte vodoun organiseront également les funérailles à leur manière.

Au moment où il recevait son trophée de “l’homme le plus fertile”, Akohoué Rachidi Houéssou avait confié qu’il avait 44 femmes et une seule n’avait pas encore conçu d’enfant. Il faut noter qu’il est tradithérapeute et résidait à Glo-Djigbé, une localité de la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique.