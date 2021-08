Covid-19 au Bénin: 119 décès et 1 205 nouveaux cas confirmés, enregistrés

Le Bénin fait face depuis quelques jours à la recrudescence des cas de Covid-19. Cette hausse des cas s’illustre clairement dans le nouveau bilan disponible sur l’évolution de la pandémie.

Selon le bilan publié sur le site du gouvernement, le Bénin compte au total 10 183 cas confirmés. Comparativement au bilan présenté à la date du 12 août où le total était à 8 978 cas, on note 1 205 nouveaux cas enregistrés. En ce qui concerne le nombre de décès, 06 nouveaux cas on été enregistrés ; ce qui porte le total à 119 décès. Sur les 10 183 cas confirmés, le tableau sanitaire affiche 8 402 guéris et 1 662 patients sous traitement.

https://www.gouv.bj/coronavirus/

Face la recrudescence des cas, les autorités sanitaires invitent la population à aller se faire vacciner. Selon le ministre de la Santé, « la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise ». Il rappelle que le respect des gestes barrières est toujours de mise. Il s’agit du lavage des mains, le port de masque et le respect de a distance sociale.