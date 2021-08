Covid-19: Akhenaton, le rappeur du groupe IAM, hospitalisé et transféré en réanimation

Placé en réanimation par le service des urgences vitales de l’hôpital de la Timone, Akhenaton souffrirait de détresse respiratoire, après avoir été testé positif au Covid-19. Le fondateur du groupe IAM était hospitalisé depuis dimanche.

Mercredi 4 août, BFM Marseille Provence rapporte que le rappeur Akhenaton, positif au Covid-19, a été admis à l’hôpital de la Timone, dans la citée phocéenne, pour détresse respiratoire. Pris en charge par les urgences vitales de l’établissement, l’artiste de 52 ans a été transféré dimanche 1er août, dans la soirée, en service de réanimation. La famille du fondateur du groupe culte IAM a confirmé son hospitalisation à la chaîne d’information, sans pour autant faire de commentaire.

Un des membres du groupe, dont l’identité n’avait pas été révélée, avait contracté le coronavirus, il y a quelque temps. Aussi, IAM s’était-il trouvé dans l’obligation d’annuler plusieurs de ses concerts prévus, dont celui de Saint-Raphaël, dans le Var, lundi 2 août, et celui de Luxey, dans les Landes, dans le cadre du festival Musicalarue, le lendemain.

Comme le rappelle BFM, le rappeur avait affiché, très publiquement sur les réseaux sociaux, son opposition au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. Dans une vidéo publiée notamment sur Twitter le 17 juillet dernier, Akhenaton avait ainsi déclaré : « Je le redis, avec le groupe IAM, nous sommes contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire, à l’usure ou non. »