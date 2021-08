Coups de feu à Washington: le Pentagone en état d’alerte

Le Pentagone était en état d’alerte, mardi matin (heure locale), en raison d’une fusillade à proximité, selon les services de sécurité du ministère américain de la Défense.

Plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus du célèbre bâtiment en banlieue de Washington, ce mardi. La fusillade a suscité la mise en état d’alerte du Pentagone.

NOW – Pentagon on lockdown over reported shooting outside. pic.twitter.com/uPc4gpF7KW

« Le Pentagone est actuellement en état d’alerte en raison d’un incident à la station de transit », a tweeté la force de protection de l’armée américaine. « Nous appelons le public à éviter la zone. ».

Breaking: Multiple injuries reported after shooting occurred on a bus platform near the Pentagon’s metro station in Arlington, Virginia. The Pentagon is on lockdown. pic.twitter.com/T0Q0uoFpzV