Côte d’ivoire: Didier Drogba claque la porte à l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI)

La légende ivoirienne, Didier Drogba, a confirmé sa démission de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), dont elle est membre fondateur. L’ancien de Chelsea justifie ce retrait par le fait que les membres de l’AFI ne lui ont pas accordé leur parrainage dans le cadre de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Annoncé comme une simple rumeur, c’est désormais officiel. Didier Drogba n’est plus membre de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI). Vice-président de ce regroupement d’acteurs du cuir rond, l’ex-capitaine des Éléphants de la Côte d’Ivoire a claqué la porte pour manifester son mécontentement face à tout ce qui se passe dans cette maison.

L’ancien Ballon d’or africain pointe, notamment du doigt la mauvaise gestion de l’association, matérialisée par les décisions des dirigeants qui ont entraîné la dégradation des fondamentaux mêmes de l’AFI. « L’AFI a signé divers pactes et conventions, ne tenant en aucun cas compte des intérêts des joueurs, sans en avoir informé les adhérents et certains membres du comité. Les processus de bonne gouvernance, ainsi que les règles qui régissent l’association ne sont pas respectés », a déclaré Drogba dans un long message posté sur les réseaux sociaux.

« C’est en réalité cette absence de respect du règlement et des règles au sein de l’AFI qui est visée et très certainement dénoncée par la FIFPRO, cette dernière ayant ainsi suspendu l’activité de l’association, il y a environ un an. L’objet même de ladite association, censée œuvrer pour le bien des joueurs, est bafoué », a ajouté l’ancien footballeur, alors que l’AFI a refusé de lui accorder son parrainage dans le cadre de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF ).

« L’AFI n’est pas la propriété d’une personne ou d’un groupe de personnes »

Mais ce départ ne signifie pas un au revoir définitif, fait savoir l’ancien attaquant qui entend désormais, depuis l’extérieur, changer les choses et redonner à l’AFI tout son sens. « C’est ensemble que nous y parviendront. L’AFI n’est pas la propriété d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui ne servent que des intérêts personnels. C’est une association ayant pour but d’œuvrer pour les joueuses et joueurs de football ivoiriens. L’AFI vous appartient. Soyez-en fermement convaincus, elle vous sera rendue », a indiqué l’Ivoirien.

« Je serais toujours aux côtés de ceux qui veulent redonner à l’AFI et à l’ensemble des footballeuses et footballeurs en Côte d’Ivoire sa seule et unique raison d’être : la défense de vos droits et de vos intérêts pour un football plus juste, visant à promouvoir les acteurs et œuvrer à l’essor de notre sport roi », a-t-il conclu.