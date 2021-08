Classement FIFA d’août 2021: la Belgique en tête, la France régresse … top 10 des grandes nations de foot

La Fédération internationale de football association (FIFA) a publié, ce jeudi 12 août 2021, son classement mondial des meilleures nations de football. En tête du classement, la Belgique reste toujours le leader, la France est reléguée à la troisième place par le Brésil qui a pris la deuxième position.

Les 348 matches disputés ces dernières semaines à travers la planète ont fortement impacté le classement du mois d’août de FIFA Coca-Cola, qui a connu un profond changement. Éliminée en quart de finale de l’Euro 2020, la Belgique conserve sa place de leader dans le classement. Les Diables Rouges et leur légion de superstars gardent jalousement la couronne devant le Brésil et la France, qui se livrent une guerre sans merci. Longtemps deuxième sur la liste, les Français ont été détrônés ce mois par la Séleçao qui profite de sa bonne performance en Copa America pour se hisser à la seconde loge.

Vainqueur de l’Euro 2020, l’Italie (5è, +2 ) gagne deux places et intègre le top 5 du classement. L’Angleterre (4ème, inchangé), son adversaire en finale. Au-dessus, le Brésil (2ème, +1) et la France (3ème, -1) inversent leurs places. Sacré champion de la Copa America, l’Argentine prend la 6è place, tandis que le Mexique et les Etats-Unis font leur entrée dans le top 10.

Le Top 10 du classement FIFA: