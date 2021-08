Chelsea s’offre la Supercoupe d’Europe face à Villarreal

Vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea a remporté la Supercoupe d’Europe en battant Villarreal aux tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b.), mercredi soir, sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, en Irlande du Nord.

Chelsea et Villarreal s’affrontaient mercredi soir en finale de Supercoupe d’Europe sur la pelouse du Windsor Park de Belfast, en Irlande du Nord. Et à l’arrivée, les Blues l’ont emporté aux tirs au but. Un petit exploit pour les poulains de Thomas Tuchel, qui s’offrent leur premier titre de la saison.

Dans un match âprement disputé, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager durant les 90 minutes, Gerard Moreno (73e) ayant parfaitement répondu à Hakim Ziyech (27) pour le 1-1. Il a fallu attendre l’épreuve fatidique des tirs au but pour trouver le vainqueur de cette partie. Un exercice qui a souri au club anglais qui s’impose par 6 tirs contre 5.

Le film de la rencontre

Le match, qui opposait Thomas Tuchel à Unai Emery, deux anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain, a débuté par un temps fort pour les Blues. Ils ont concrétisé cette période favorable grâce à Hakim Ziyech, buteur d’une reprise en un temps sur un centre de Kai Havertz (1-0, 27e). L’international marocain, malgré tout, a dû céder sa place quelques minutes plus tard, visiblement assez sévèrement touché à l’épaule.

Le sous-marin jaune s’est ensuite réveillé. Le gardien de Chelsea, Edourd Mendy, a été l’auteur d’une très belle parade sur un tir de Boulaye Dia (33e). Juste avant la mi-temps, Alberto Moreno a vu sa reprise de volée s’écraser sur la transversale (45e+4). Les Espagnols ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires avec une frappe de Gerard Moreno sur le poteau de Mendy, coupable d’une relance manquée (52e). Le portier sénégalais s’est ensuite racheté sur un tir de Manu Trigueros (69e) mais s’est finalement retourné sur un tir de Gerard Moreno (1-1, 73e).